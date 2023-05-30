وفاة الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً

توفي عن 76 عاماً ليل الإثنين الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك الذي اشتهر عالمياً بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" الشهير.وقالت ناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية، في حديث إلى وكالة فرانس برس: "يمكنني تأكيد أنباء وفاة سيمونشيك" في فيينا حيث كان الممثل يقيم.واكتسب سيمونشيك المولود في النمسا بتاريخ السادس من آب 1946، شهرته من خلال تجسيده شخصيات كثيرة أكان في مسرحيات لأوجين لابيش أو في البرنامج التقليدي لمهرجان سالزبورغ.وحظي بشهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "توني إردمان" الحائز جائزة النقاد في مهرجان كان السينمائي عام 2016.وبعيداً عن دوره في هذا الفيلم، اكتسب سيمونشيك شهرة واسعة من خلال أدائه في مسرحية "يدرمان" للشاعر النمساوي هوغو فون هوفمانستال.وكانت هذه المسرحية تُعرض كل صيف منذ عام 1920 في مهرجان سالزبورغ، وتولّى الممثل النمساوي دور البطولة فيها لـ8 سنوات.