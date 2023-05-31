لحن من مروان خوري مقابل 20 ألف دولار... "هيدا الرقم مش كتير"

لحن من مروان خوري مقابل 20 ألف دولار... "هيدا الرقم مش كتير"

حلّ الفنان اللبناني مروان خوري ضيفاً على برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، وكشف للمرّة الأولى عن الأجر الّذي يتقاضاه مقابل تقديم كلمات أو لحن للنجوم.

وأعلن الفنان مروان خوري أن أعلى أجر قد تقاضاه وصل إلى 20 ألف دولار أميركي مقابل كلمات أو لحن لأغنية واحدة.

وأردف خوري قائلاً: "ما فيه بالأغاني والألحان أجور عالية. إذا أغنية لفنان باخد 20 ألف دولار، وهيدا الرقم مش كتير".