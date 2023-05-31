أنجي خوري تتهم أدهم نابلسي بمحاولة قتلها مع ابنها: "الله حامينا" (صورة)

أنجي خوري تتهم أدهم نابلسي بمحاولة قتلها مع ابنها: "الله حامينا" (صورة)

تتوالى فصول الخلاف بين أنجي خوري والفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، إذ قامت خوري باتّهام نابلسي بمحاولة قتلها بعدما ادّعت أنّها حامل منه.

وكتبت أنجي خوري غبر إنستغرام: "عم تبعتلي عالم يقتلونا يا وسخ؟! بحبّ خبرك الله اللي حامينا، تفو عليك وعلى كلّ شي بتحبّو".

وتابعت: "روح صلّي قبل ما تبعتلنا الي ولابننا محمد عالم يخطفونا، يا إمام الجامع ادهم نابلسي".

وقامت أنجي خوري لاحقاً بحذف المنشورات التي وجّهت فيها الاتهامات لأدهم نابلسي، بالمقابل أصدر الأخير نفياً عبر إنستغرام ردّ فيه على الشائعات التي تطاله.