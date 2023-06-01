إبن تامر حسني نسخة عن والده... الصور ستفاجئكم!

إبن تامر حسني نسخة عن والده... الصور ستفاجئكم!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصور آدم ابن النجم المصري تامر حسني، حتى تحوّل في الساعات الماضية الى ترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، تداول ناشطون على منصّات التواصل الإجتماعي صوراً تقارن بين آدم حسني ووالده الفنان تامر حسني في مرحلة الطفولة، وكانت المفاجأة بأن الإبن نسخة طبق الأصل عن أبيه.