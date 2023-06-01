"خدّرهما واغتصبهما"... الممثل الأميركي داني ماسترسن متهم وهذه القصة الكاملة!

"خدّرهما واغتصبهما"... الممثل الأميركي داني ماسترسن متهم وهذه القصة الكاملة!



دانت هيئة محلفين في لوس أنجلوس، أمس الأربعاء، الممثل الأميركي داني ماسترسن، المعروف بدوره في مسلسل "ذات سفنتيز شو"، وهو عضو بارز في كنيسة السيانتولوجيا، باغتصاب إمرأتين.

وأودع الممثل البالغ 47 عاماً السجن مباشرة بعد جلسة الإستماع، في انتظار تحديد عقوبته من جانب قاضٍ في الرابع من آب المقبل. وهو يواجه إحتمال السجن حتى 30 عاماً.

واتهمته ثلاث نساء، من أعضاء كنيسة السيانتولوجيا أيضاً، باغتصابهنّ في منزله في هوليوود هيلز بين عامَي 2001 و2003.

وأيّد أعضاء هيئة المحلفين اثنتين منهنّ، فيما لم يتوصلوا إلى الإجماع اللازم لإصدار حكم في شأن المدعية الثالثة.

وخلال المحاكمة، خلص المدعون إلى أن الممثل "خدّر وإغتصب كلاً من هاتين الضحيتين"، ودعوا إلى "تحميله المسؤولية" عن هذه الإرتكابات.