سيرين عبد النور تعلّق على جمال رجوة آل سيف وولي عهد الأردن: "شو حلوين"

طيب شو حلوين وبتحسوا الحب طالع من الصورة الف مبروك الله يحميكن ❤️❤️

أحر التهاني لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والشعب #الاردني ♥️ 🇯🇴 بمناسبة حفل زفاف ولي العهد #الأمير_حسين والأنسة #رجوة_آل_سيف

دامت أفراحكم 🙏#سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور… pic.twitter.com/uqgpaYaH8y — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 1, 2023

علّقت الفنانة اللبنانيّة سيرين عبد النور على جمال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته السيدة رجوة آل سيف خلال عقد قرانهما في قصر زهران بالأردن.وغرّدت سيرين عبد النور عبر تويتر قائلةً "طيب شو حلوين وبتحسوا الحب طالع من الصورة الف مبروك الله يحميكن".وتابعت سيرين "أحر التهاني لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الاردني بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين والآنسة رجوة آل سيف. دامت أفراحكم".