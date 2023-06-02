سيرين عبد النور تعلّق على جمال رجوة آل سيف وولي عهد الأردن: "شو حلوين"

طيب شو حلوين وبتحسوا الحب طالع من الصورة الف مبروك الله يحميكن ❤️❤️
أحر التهاني لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والشعب #الاردني ♥️ 🇯🇴 بمناسبة حفل زفاف ولي العهد #الأمير_حسين والأنسة #رجوة_آل_سيف
دامت أفراحكم 🙏#سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور… pic.twitter.com/uqgpaYaH8y
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 1, 2023
طيب شو حلوين وبتحسوا الحب طالع من الصورة الف مبروك الله يحميكن ❤️❤️
أحر التهاني لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والشعب #الاردني ♥️ 🇯🇴 بمناسبة حفل زفاف ولي العهد #الأمير_حسين والأنسة #رجوة_آل_سيف
دامت أفراحكم 🙏#سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور… pic.twitter.com/uqgpaYaH8y