بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)

نشر كلّ من النجمين طوني بارود وكريستينا صوايا صوراً لابنتهما ديا ماريا بارود في احتفال تخرّجها من المدرسة بحضور ابنهما.

وعلّق طوني بارود على المنشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مهنّئاً ابنته بكلمات مؤثرة من القلب.

كما نشرت كريستينا صوايا مجموعة من القصص القصيرة أو "ستوريز" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أظهرت من خلالها تحضيرات ابنتها لحفل التخرج.

وجاء في المنشور على صفحة كريستينا صوايا: "تتخرج ابنتي الغالية من المدرسة اليوم لتبدأ رحلة جديدة في حياتها، لم تعد طفلة بل أصبحت بالغة تحمل مسؤوليات جديدة. أنا فخورى جدًا بالسيدة الشابة الرائعة التي أصبحت عليها. هتاف لمزيد من النجاح في الأيام والسنوات القادمة. أبقِ رأسك عالياً ، وتمسك بقلبك الرقيق و الطيب ، وكوني قوية ، واثقة من نفسك ، وأبهري العالم يا بطلي. أنا أعشقك يا كل شيء في حياتي. الف مبروك".