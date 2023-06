أحدث أفلام Spider-Man يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر أحدث أفلام الرجل العنكبوت "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 120 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، في إنطلاقة ناجحة بصورة خاصة وأداء أفضل من الجزء السابق.وحلّ في المركز الثاني فيلم "ذي ليتل مرميد" ("The Little Mermaid") من استوديوهات "ديزني" مع إيرادات بلغت 40,6 مليون دولار، في حين كان تصدّر هذا العمل شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الفائتة.ويستند الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعود إلى العام 1989 وتدور أحداثها في محيط جزيرة خيالية في منطقة البحر الكاريبي خلال ثلاثينات القرن الـ19. ويتناول العمل قصة حورية البحر آرييل (تؤدي دورها هالي بيلي) التي هي أصغر بنات الملك تريتون (خافيير باردم) السبع الذي يحكم البحار من مملكته الموجودة تحت الماء.أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "ذي بوغيمان" ("The Boogeyman")، وهو فيلم رعب يستند إلى أحد كتب الأميركي ستيفن كينغ، مع تحقيقه إيرادات بـ12,3 مليون دولار.وأتى في المرتبة الرابعة فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) مع تحقيقه 10,2 ملايين دولار.وحلّ خامساً في الترتيب فيلم "فاست إكس" ("Fast-X")، أحدث أفلام سلسلة "فاست اند فيريوس"، مع 9,2 ملايين دولار كعائدات.