أنجي خوري في المحاكم بسبب أدهم نابلسي؟

أنجي خوري في المحاكم بسبب أدهم نابلسي؟

يبدو أن أزمة الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي مع أنجي خوري قد وصلت الى مرحلة جديدة، بعدما قرّر أدهم اللجوء الى القضاء.

في التفاصيل، نشرت وسائل اعلام عربيّة معلومات تؤكد أن أدهم نابلسي سيقوم بتكليف محامٍ لرفع دعوى قضائيّة يوضح من خلالها الصورة الحقيقيّة للاتهامات الّتي وجّهتها انجي خوري اليه.