رودولف هلال يقدّم حفلاً جمالياً دولياً.. ووليد توفيق يحيي حفل تتويج المتسابقة الكوسوفية

رودولف هلال يقدّم حفلاً جمالياً دولياً.. ووليد توفيق يحيي حفل تتويج المتسابقة الكوسوفية

قدّم الإعلامي اللبناني رودولف هلال يقدّم حفلاً جمالياً دولياً في الغردقة بمصر، وذلك بحضور النجم العربي وليد توفيق ورئيس مسابقة Miss Elite الدولية ستيفانو الدويهي.

وبعد منافسة استمرت نحو ١٠ أيام في مصر، حصدت المتسابقة الكوسوفية ميجريمي هاجدراج لقب الملكة Miss world Elite 2023، وجاءت متسابقة رومانيا مونيكا بالينكاس الوصيفة الأولى، ومتسابقة ألبانيا فاتونا اندوكاج الوصيفة الثانية، ومتسابقة مصر يارا السكري الوصيفة الثالثة، ومتسابقة لاتفيا اليسا ميسكوفاسكا الوصيفة الرابعة.