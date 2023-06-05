هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟

هل تعيش نادين الراسي قصّة حبّ جديدة؟

تحدّثت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عن حياتها العاطفيّة في لقاء مع "Et بالعربي"، فهل تعيش قصّة حبّ جديدة؟

أجابت نادين الراسي قائلةً "هلّق مش واردة، لا فكريّاً ولا نفسيّاً بقدر فوت بعلاقة حبّ، لأن بس أدخل بعلاقة بكون مخلصة ووفية مع الشريك وبضلّ معو بكل أوقاتي".

وتابعت الراسي بالقول "بدّي شاب كتير وسيم والناس تطلّع فيه مثل ما بيطلّعوا فيي، وهيك بخفّفلو عقدة، وبعالج مرحلة بيمرّوا فيها الشباب اللي بيكونوا معي وبيعيشوا معارك نفسية بسبب جمالي".