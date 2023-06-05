زين العمر الى السيدات اللبنانيات: "أنتنّ أطهر نساء الأرض"

الى البنات والسيدات اللبنانيات أنتنّ :
أشرف وأذكى وأنقى وأطهر نساء الأرض .
المرأة اللبنانية هي :
المناضلة
المثقفة
الأم
الرفيقة
الحبيبة
الأخت
المرأة اللبنانية هي الصامدة هي أم الشهداء
هي الأناقة هي التي تليق بها الحياة .#نساء_وطني_لبنان أمامكم ننحني إحتراماً ومحبة .…
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 4, 2023
الى البنات والسيدات اللبنانيات أنتنّ :
أشرف وأذكى وأنقى وأطهر نساء الأرض .
المرأة اللبنانية هي :
المناضلة
المثقفة
الأم
الرفيقة
الحبيبة
الأخت
المرأة اللبنانية هي الصامدة هي أم الشهداء
هي الأناقة هي التي تليق بها الحياة .#نساء_وطني_لبنان أمامكم ننحني إحتراماً ومحبة .…