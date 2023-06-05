زين العمر الى السيدات اللبنانيات: "أنتنّ أطهر نساء الأرض"

زين العمر الى السيدات اللبنانيات: "أنتنّ أطهر نساء الأرض"

وجّه الفنان اللبناني زين العمر رسالةً الى السيدات اللبنانيات، وذلك في تغريدةٍ أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فكتب الفنان زين العمر في تغريدته: "الى البنات والسيدات اللبنانيات أنتنّ أشرف وأذكى وأنقى وأطهر نساء الأرض".

وتابع زين العمر "المرأة اللبنانية هي المناضلة، المثقفة، الأم، الرفيقة، الحبيبة، الأخت. المرأة اللبنانية هي الصامدة، هي أم الشهداء، هي الأناقة، هي التي تليق بها الحياة".

وختم زين العمر تغريدته بعبارة "نساء وطني لبنان، أمامكم ننحني إحتراماً ومحبة".