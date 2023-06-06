ما سبب تأجيل جلسة المحاكمة بين فارس كرم وميريام فارس؟

ما سبب تأجيل جلسة المحاكمة بين فارس كرم وميريام فارس؟

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تأجيل جلسة المحاكمة بين الفنان اللبناني فارس كرم وزميلته ميريام فارس، فما السبب؟

وفي التفاصيل، أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض محاكمة الفنان فارس كرم بدعوى القدح والذم المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، الى 3 تشرين الأول المقبل، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، وذلك لتكرار تبليغ كرم موعد المحاكمة.