الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

ودّعت الممثلة السورية نادين خوري شقيقتها الراحلة جورجيت لطفي الخوري برسالةٍ حزينة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت نادين خوري في تغريدة: "أختي الكبيرة والغالية، رحيلك محزن بعد عذاب طويل مع المرض. رحيلك أيقظ كل الآلام والأحزان السابقة مع محاولات بائسة لتغييب صورها ولحظاتها. لروحك الرحمة والسلام".

وتابعت: "للأسف لن أكون متواجدة في وداعك لأنني خارج البلاد. العزاء لي ولأسرتك ولأولادك ريتا وجوني وسيمون. أرقدي بسلام".

هذا وأرفقت نادين خوري تغريدتها بورقة النعوة.