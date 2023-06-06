الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

أختي الكبيرة والغالية
رحيلك محزن بعد عذاب طويل مع المرض…
رحيلك أيقظ كل الآلام والأحزان السابقة مع محاولات بائسة لتغييب صورها ولحظاتها……
لروحك الرحمة والسلام….
(( للأسف لن اكون متواجدة في وداعك لانني خارج البلاد ))
العزاء لي ولأسرتك واولادك ريتا . جوني.سيمون
أرقدي بسلام . pic.twitter.com/TtkNpSgoxC
— Nadin khoury (@Nadin_khoury) June 5, 2023
أختي الكبيرة والغالية
رحيلك محزن بعد عذاب طويل مع المرض…
رحيلك أيقظ كل الآلام والأحزان السابقة مع محاولات بائسة لتغييب صورها ولحظاتها……
لروحك الرحمة والسلام….
(( للأسف لن اكون متواجدة في وداعك لانني خارج البلاد ))
العزاء لي ولأسرتك واولادك ريتا . جوني.سيمون
أرقدي بسلام . pic.twitter.com/TtkNpSgoxC