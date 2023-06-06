ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

شو في ابشع من الحرب…والوباء ..
في حرب العائلة على الورثة والمال..
لما خيّك واختك يصيرو ارخص من المال والتراب يعني انت ميّت اصلاً ومأجل دفنك ..ويعني خلصت الدني
الحمدلله والحمدالله على نعمة العيلة ..غنى الروح ..وسعادة ما الها ثمن🙏❤️الله يخلي عيلكن
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) June 6, 2023
شو في ابشع من الحرب…والوباء ..
في حرب العائلة على الورثة والمال..
لما خيّك واختك يصيرو ارخص من المال والتراب يعني انت ميّت اصلاً ومأجل دفنك ..ويعني خلصت الدني
الحمدلله والحمدالله على نعمة العيلة ..غنى الروح ..وسعادة ما الها ثمن🙏❤️الله يخلي عيلكن