ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

فاجأت الممثلة اللبنانيّة ماغي بو غصن متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدةٍ عبّرت فيها عن غضبها بسبب ما أسمته "حرب العائلة بسبب الميراث".

وغرّدت ماغي بو غصن قائلة: "شو في أبشع من الحرب والوباء؟ في حرب العائلة على الورثة والمال!".

وأردفت: "لمّا خيّك وأختك يصيروا أرخص من المال والتراب، يعني انت ميّت أصلاً ومأجّل دفنك، ويعني خلصت الدني".

وختمت ماغي بو غصن تغريدتها الغامضة الّتي أثارت التساؤلات، بعبارة "الحمدلله والحمدلله على نعمة العيلة، غنى الروح وسعادة ما الها ثمن. الله يخلّي عيلكن".