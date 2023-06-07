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"جدتي باتت نجمة في السماء "... وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي

فنّ
2023-06-07 | 04:44
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&quot;جدتي باتت نجمة في السماء &quot;... وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي
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"جدتي باتت نجمة في السماء "... وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي

وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي

غيّب الموت المغنية البرازيلية أسترود جيلبرتو صاحبة أغنية "غيرل فروم إيبانيما" الشهيرة، عن عمر يناهز 83 عاماً، وفق ما أعلنت عائلتها عبر مواقع التواصل صباح الثلاثاء.

وكتبت حفيدتها صوفيا جيلبرتو: "أحمل خبراً محزناً بأنّ جدتي باتت نجمة في السماء إلى جانب جدي جواو جيلبرتو".

ووُلدت المغنية عام 1940 في سلفادور، عاصمة ولاية باهيا البرازيلية. وتزوجت من جواو جيلبرتو، أحد روّاد نوع بوسا نوفا الموسيقي، الذي توفي عام 2019.

وأنجزت أسترود جيلبرتو 19 ألبوماً في مسيرتها المهنية، إلا أنّ خبرتها الموسيقية كانت محدودة عندما ساهمت في جعل أغنية "غيرل فروم إيبانيما" (من تأليف توم جوبيم وفينيسيوس دي مورايس) تحقق نجاحاً عالمياً من خلال تأدية مقاطعها الانكليزية على وقع نغمات عازف الساكسفون الأميركي ستان غيتز.

وباتت جيلبرتو بفضل هذه الأغنية أول برازيلية تحظى بترشيح في جوائز غرامي التي نالت إحداها عن أغنية العام سنة 1965.

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أسترود جيلبرتو

برازيلية

جوائز غرامي

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