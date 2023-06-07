راغب علامة يطفئ شمعته الـ 61 بأجواء إحتفاليّة رائعة.. وفارس اسكندر يهديه موّالاً (فيديو)

بعفويّة وطاقة ايجابيّة، أجواء احتفاليّة رائعة بمناسبة #عيد_ميلاد السوبرستار #راغب_علامة الذي أطرب الأهل والأصدقاء وكلّ من شاركه الفرحة بباقة من أروع أغانيه التي تخطّت الزمان والمكان وكرّسته نجماً استثنائياً على عرش الفن العربي.
كل عام والسوبرستار بألف خير وصحة ونجاح.@raghebalama pic.twitter.com/rWaWs0caOa
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) June 6, 2023
بعفويّة وطاقة ايجابيّة، أجواء احتفاليّة رائعة بمناسبة #عيد_ميلاد السوبرستار #راغب_علامة الذي أطرب الأهل والأصدقاء وكلّ من شاركه الفرحة بباقة من أروع أغانيه التي تخطّت الزمان والمكان وكرّسته نجماً استثنائياً على عرش الفن العربي.
كل عام والسوبرستار بألف خير وصحة ونجاح.@raghebalama pic.twitter.com/rWaWs0caOa
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A post shared by Beirutcom.net (@beirutcomwebsite)