راغب علامة يطفئ شمعته الـ 61 بأجواء إحتفاليّة رائعة.. وفارس اسكندر يهديه موّالاً (فيديو)

راغب علامة يطفئ شمعته الـ 61 بأجواء إحتفاليّة رائعة.. وفارس اسكندر يهديه موّالاً (فيديو)

إحتفل السوبر ستار راغب علامة بمناسبة عيد ميلاده الـ 61، ضمن أجواء إحتفاليّة رائعة جمعته بأصدقائه في منزله بوسط بيروت.

وفي اللقطات المُتداولة من قبل الحضور، بدى الفنان اللبناني راغب علامة بغاية الفرح وهو يغنّي باقة من أجمل أغنياته، وطغت الأجواء الحماسيّة والإيجابيّة على حفل عيد الميلاد.

بدوره، أهدى الشاعر فارس اسكندر موّالاً للفنان راغب علامة، ويقول مطلعه "يا أبو خالد انت للإحساس بيّ، عنك الفرحة ما بتبعد ولا شوي".