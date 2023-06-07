أيمن زيدان يستذكر شقيقه الراحل شادي: أحبّ الرجال إلى قلبي

أيمن زيدان يستذكر شقيقه الراحل شادي: أحبّ الرجال إلى قلبي

استذكر الممثل السوري القدير أيمن زيدان شقيقه الممثل الراحل شادي زيدان في ذكرى عيد ميلاده، وذلك في منشورٍ عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، نشر أيمن زيدان صورةً قديمة جمعته بشادي زيدان، وأرفقها بالتعليق التالي: "في ذكرى ميلادك تخونني كل عبارات الرثاء... نم وادعاً يا أحبّ الرجال إلى قلبي".