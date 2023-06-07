تايلور سويفت تبتلع حشرة أثناء الغناء على المسرح! (فيديو)

تايلور سويفت تبتلع حشرة أثناء الغناء على المسرح! (فيديو)

تعرّضت نجمة البوب الأميركيّة تايلور سويفت لموقفٍ محرج خلال حفلها في مدينة شيكاغو، فتصدّر اسمها عناوين المواقع الالكترونيّة العالميّة.

"لقد ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ"، بهذه العبارة صارحت النجمة العالميّة تايلور سويفت جمهورها عندما توقفت عن الغناء وبدأت تتصرّف بغرابة عسى ان تخرج الحشرة من فمها.

وتداركت تايلور سويفت الأمر ومازحت الجمهور قائلةً "قد يحصل هذا مجدداً، هناك الكثير من الحشرات في مكان الحفل".