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"نابولي في باريس"... "اللوفر" يستضيف روائع فنية إيطالية
فنّ
2023-06-07 | 07:41
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"نابولي في باريس"... "اللوفر" يستضيف روائع فنية إيطالية
"نابولي في باريس"... "اللوفر" يستضيف روائع فنية إيطالية
يستضيف متحف اللوفر الباريسي إعتباراً من الأربعاء روائع فنية من متحف كابوديمونتي في نابولي، ليصبح خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مجموعاته الخاصة، المتحف الأغنى عالمياً بالأعمال المكرسة لعصر النهضة الإيطالية.
ويشغل هذا المعرض الذي يحمل عنوان "نابولي في باريس" 3 مواقع في المتحف، هي صالة العرض الكبيرة (grande galerie) وقاعة المصلّى (salle de la chapelle) وقاعة الساعة (salle de l'horloge) .
ويتضمن المعرض ما يقرب من 70 عملاً فنياً من المتحف الإيطالي الذي يخضع لأعمال تجديد اعتباراً من عام 2024. وقد جُمعت أعمال المتحف الإيطالي قبل توحيد إيطاليا، من جانب عائلات فارنيزي وبوربون وبونابرت - مورا.
ومع إضافتها إلى مئات الأعمال الموجودة أصلاً ضمن مجموعات متحف اللوفر، يمكن لزوار المتحف الفرنسي الأشهر عالمياً التعرف على أفضل إبداعات فن الرسم الإيطالي من القرن الـ15 إلى القرن الـ17.
وتُقدّم في المعرض أجمل البورتريهات التي أُنجزت بين البندقية وروما وفلورنسا، بين عامي 1515 و1535، إلى جانب تحف فنية تحمل توقيع أسماء بارزة في الفن الإيطالي من أمثال كارافاجيو وماساتشيو وبيليني وريبيرا وبارميجيانينو،إضافة إلى تيتسيانو وكاراتشي وريني.
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