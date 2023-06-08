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بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

فنّ
2023-06-08 | 05:04
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بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ &quot;عروس الحلانيّة&quot; والإحتفالات مستمرّة!
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بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

بعد زواجها مدنيّاً من كميل أبي خليل في أبو ظبي بالإمارات العربيّة المتحدة، عادت الفنانة اللبنانيّة ماريتا الحلاني مع زوجها إلى لبنان للإحتفال بزفافهما بحضور الأهل والأصدقاء.
 
واختار الثنائي الإحتفال بالزواج في بلدة "الحلانيّة" البقاعيّة وهي مسقط رأس العروس، وأطلقت ماريتا هاشتاغ "عروس الحلانية" تزامناً مع الحدث، وتألّقت بفستانٍ أبيض اللون يختلف عن الّذي ارتدته في ابو ظبي.
 
بدوره، نشر النجم اللبناني عاصي الحلاني صورة ابنته عبر خاصيّة القصص القصيرة، واستخدم هاشتاغ "عروس الحلانية" أيضاً.
 

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