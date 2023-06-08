استقبال مُبهج لشهيرة في لبنان: شكراً مهرجان الزمن الجميل

استقبال مُبهج لشهيرة في لبنان: شكراً مهرجان الزمن الجميل

شاركت النجمة المصريّة شهيرة متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمجموعة صور من مشاركتها في مهرجان الزمن الجميل في لبنان، وأرفقتها برسالة شكر الى رئيس المهرجان الدكتور هراتش سغبزريان.

في التفاصيل، كتبت شهيرة "انا كان عندي تكريم من يومين في بيروت من مهرجان الزمن الجميل. سعدت بيه جداً بالرغم انني حظيت قبل كده بجوائز من مؤسسات فنيّة كبيرة ومن رئيس الجمهوريّة، ولكن هذا التكريم كان له وقع في قلبي لأنهم بيدعوني له من 2019 بس وقتها انتو عارفين ظروفي العائليّة كانت لا تسمح".

وتابعت شهيرة "تمسّكهم بتكريمي رغم عدم وجودي تحت الأضواء من سنين طويلة أسعدني وبخاصةٍ من لبنان بلد الحب والفن والجمال. أشكر رئيس المهرجان د. هراتش الإنسان الرائع، وشكراً للقائمين عليه على التقدير وحفاوة شعب لبنان الجميل، وكمان مبسوطة أن إطلالتي أعجبت كلّ الحضور، وكانوا بيسألوني عن مصمم الفستان، وكنت اقول بكلّ فخر انه ابن بلدي مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري. فشكراً صديقي الغالي هاني، وشكراً لبنان على الإستقبال المُبهج، والحمدلله".