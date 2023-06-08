عمرو مصطفى يطلق أوّل فنان عربي يغني بالذكاء الاصطناعي

عمرو مصطفى يطلق أوّل فنان عربي يغني بالذكاء الاصطناعي

أعلن الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى عن إطلاق أوّل فنان عربي يغني بالذكاء الاصطناعي.

وكشف عمرو مصطفى عن ملامح الفنان الإلكتروني في منشورٍ عبر فيسبوك، وأرفقه بعبارة "أول مطرب عبر الذكاء الاصطناعي قريباً".

يُذكر أن عمرو مصطفى كان قد أثار جدلاً واسعاً بعدما استخدم الذكاء الاصطناعي لتجسيد أم كلثوم وهي تغنّي أغنيةً جديدةً من ألحانه.