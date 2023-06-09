كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)

كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)

تحوّلت الأنظار في الساعات الماضية نحو المتسابقة الاندونيسيّة بوتري أرياني خلال اشتراكها في برنامج المواهب الشهير America's Got Talent، ونيلها الباز الذهبي.

في التفاصيل، أدّت بوتري أرياني أغنية بصوتها بأداء مدهش، وهي مشتركة كفيفة تبلغ من العمر 17 عاماً، وكشفت أنّ الناس ينظرون إليها على أنها فتاة كفيفة وليست موسيقية لكنّها عندما تغنّي تشعر بأنّها نجمة.

وطلب عضو لجنة التحكيم سايمون كويل من المتسابقة تقديم أغنية ثانية على المسرح وسط تصفيق الجمهور لها، ومنحها الباز الذهبي.

وفي أوّل تعليقٍ لها، قالت بوتري أرياني أنها غير مصدقة أنها تقف على خشبة المسرح، ما أثّر بالجماهير الحاضرة ودفعهم الى البكاء وردّدوا "تستحق الباز الذهبي".