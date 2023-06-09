راغب علامة: جمالي من عيون المحبّين

راغب علامة: جمالي من عيون المحبّين

وعد السوبر ستار راغب علامة جمهوره بمشاريع فنيّة جديدة، وصرّح لموقع "فوشيا" قائلاً: "اعتدت أن أقدّم لجمهوري عملاً جديداً تزامناً مع عيد ميلادي. وهذه السنة سأطلق أغنية بعنوان "في كتير حلوين" وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في اليونان".

وبالحديث عن الحفاظ على شبابه، اعتبر راغب علامة أن جماله الخارجي يأتي من عيون محبيه، وتابع "قلبي نظيف من الداخل فينعكس على شكلي الخارجي".