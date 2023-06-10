هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟

هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟

اختارت الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني أن تهدي زوجها كميل أبي خليل أغنية جديدة بمناسبة زواجهما تحمل عنوان "عرس قلبي".

وتكمن المفاجأة بأن الأغنية تجمع ماريتا الحلاني ووالدها النجم عاصي الحلاني.

وأعلنت ماريتا في منشورٍ على إنستغرام "قريباً رح يصير فيكن تسمعوا الأغنية كاملة على اليوتيوب وعلى كل المنصات".