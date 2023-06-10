شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"

شكران مرتجى تردّ على الإساءة بحق السوريين: "لن نحقد ولكن لن ننسى"

في منشورٍ عبر صفحتها الرسميّة على فيسبوك، دوّنت الممثلة شكران مرتجى رسالة ردّت فيها على الإساءة الّتي يتعرّض لها اللاجئون السوريون.

فكتبت شكران مرتجى: "نحن كما اعتدتم علينا، نترفع عن الرد أحياناً رغم الإساءة بحق أهلنا وبلادنا. ليس ضعفاً، إنما تماشياً مع إيماننا وأخلاقنا وتربيتنا ومكانتنا التي تحتم علينا أيضاً أن نتكلم ولكن بإحترام. نحن نلتزم الصمت كي لا نزيد الضجيج، كي لا نخسر أحبة لنا، وبلاداً يجمعنا بها تاريخ، ذكريات، صحبة وقلوب تضج بالمحبة لنا ولسوريتنا".

وأضافت مرتجى: "نقولها بعالي الصوت، قلوبنا أكتفت من التجريح اليومي بطرق كثيرة. اكتفينا تسميات مختلفة رغم أن أسمنا واحد على مر العصور سوريين من سورية، وشبعنا سماً يسكب بكل الطرق على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي".

وختمت شكران مرتجى رسالتها بالقول: "لن نجبركم على محبتنا، ونؤمن بحق الإختلاف وحرية رأيكم، لكن كفاكم الإقتراب من كراماتنا، تاريخنا، ثقافتنا، لهجتنا وكل تفاصيلنا التي نفتخر بها كيف ومهما كانت. لا وألف لا. تذكروا بأننا لن نحقد ولكن لن ننسى".