راغب علامة يتفاجأ بابنه خالد في بيروت: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوفك" (فيديو)

مُفاجأة #خالد_علامة لوالده السوبرستار #راغب_علامة بمناسبة عيد ميلاده.. وهكذا كان تعليق سفير الفن والعلم:
«بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوف ابني شو عمل حبيب قلبي، هيدي #الهدية الحقيقيّة»@raghebalama @khaledralama
كم اتمنّى لكم يا أحبّائي العمر المديد المليء بالحبّ والصحّة والنجاح. pic.twitter.com/bq8WX3S6su
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) June 5, 2023
مُفاجأة #خالد_علامة لوالده السوبرستار #راغب_علامة بمناسبة عيد ميلاده.. وهكذا كان تعليق سفير الفن والعلم:
«بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوف ابني شو عمل حبيب قلبي، هيدي #الهدية الحقيقيّة»@raghebalama @khaledralama
كم اتمنّى لكم يا أحبّائي العمر المديد المليء بالحبّ والصحّة والنجاح. pic.twitter.com/bq8WX3S6su