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راغب علامة يتفاجأ بابنه خالد في بيروت: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوفك" (فيديو)

راغب علامة يتفاجأ بابنه خالد في بيروت: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوفك" (فيديو)

فاجأ خالد علامة والده السوبر ستار راغب علامة بقدومه الى بيروت للمشاركة بمناسبة عيد ميلاد الأخير. ونشر الفنان اللبناني راغب علامة فيديو برفقة ابنه خالد من العاصمة اللبنانيّة، وأعرب عن سعادته بالقول: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوف ابني شو عمل حبيب قلبي، هيدي الهدية الحقيقيّة". مُفاجأة #خالد_علامة لوالده السوبرستار #راغب_علامة بمناسبة عيد ميلاده.. وهكذا كان تعليق سفير الفن والعلم:

«بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوف ابني شو عمل حبيب قلبي، هيدي #الهدية الحقيقيّة»@raghebalama @khaledralama

كم اتمنّى لكم يا أحبّائي العمر المديد المليء بالحبّ والصحّة والنجاح. pic.twitter.com/bq8WX3S6su — Ramez Khaled (@RamezKhaled_) June 5, 2023