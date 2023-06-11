مغني "رامشتاين" ينفي إتهامات بالاعتداء جنسياً على نساء

نفى مغني فرقة "رامشتاين" لموسيقى الميتال تيل ليندمان نفياً قاطعاً الإتهامات الموجهة ضدّه بالإعتداء جنسياً على نساء كثيرات بعد حفلات موسيقية للفرقة، على ما أعلن وكيلا الدفاع عنه في بيان.وكتب المحاميان المتحدران من برلين سيمون بيرغمان وكريستيان شيرتز إنّ "نساء كثيرات وجّهن إتهامات خطرة لموكّلنا عبر الشبكات الإجتماعية وخصوصاً إنستغرام وتويتر ويوتيوب".وتابعا "لقد تم الادعاء مراراً أن النساء تعرّضن لتخدير خلال حفلات للفرقة، قبل أن يعتدي عليهنّ المغني". وأضافا إنّ "هذه الإتهامات باطلة وسنتخذ فوراً إجراءات قانونية في ما يخص كل هذه الإدعاءات".وبدأت القضية في نهاية شهر أيار بشهادة امرأة إيرلندية تبلغ 24 عاماً، إتهمت فيها المغني والمؤلف الغنائي تيل ليندمان بتخديرها والإعتداء عليها جنسياً بعد حفلة موسيقية في الشهر نفسه في ليتوانيا.وشجّعت هذه الشهادة شابات أخريات على الخروج عن صمتهنّ، ووجّهن إتهامات مشابهة للمغني، تتطرق كلها إلى أسلوب مشابه في الإعتداء الجنسي.وبحسب هذه الاتهامات، كان ليندمان يرصد ضحاياه بين الحاضرات في الصفوف الأمامية من الحفلات الموسيقية، مع التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهنّ حتى يتمكن المغني من أن يختار بينهنّ، قبل أن تدعى بعضهنّ وراء الكواليس، حيث يتعرّضن للتخدير قبل أن يعتدي عليهنّ المغني البالغ 60 عاماً.