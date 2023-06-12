الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"بيروت في عين العاصفة"... المخرجة مي المصري توثّق فيلمها بعيون 4 نساء
فنّ
2023-06-12 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"بيروت في عين العاصفة"... المخرجة مي المصري توثّق فيلمها بعيون 4 نساء
"بيروت في عين العاصفة"... المخرجة مي المصري توثّق فيلمها بعيون 4 نساء
يسترجع فيلم "بيروت في عين العاصفة" للمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي المصري مشاهد من الإحتجاجات التي شهدها لبنان طوال أشهر اعتباراً من 17 تشرين الاول 2019، ويتوقف عند مرحلة الجائحة وإنفجار مرفأ بيروت من خلال شهادات 4 نساء متمردات ومن خلفيات مختلفة.
وبين مشاهد المحتجين يضربون على الحديد والطناجر تعبيراً عن غضبهم، وهتافات "ثورة ثورة" و"حرامية"، وتوقف الكاميرا عند لافتة "الثورة يصنعها الشرفاء ويستغلها الأوغاد"، تتحدث شخصيات الفيلم الذي عرض مساء الجمعة في متحف سرسق في العاصمة اللبنانية عن حركة الإحتجاجات وظروف إندلاعها ونتائجها والحوافز التي دفعت الناس للنزول الى الشارع.
وفي 17 تشرين الأول 2019، بدأت في لبنان إحتجاجات كبرى تخطت الطوائف والمناطق وحتى الإنتماءات السياسية، ودفعت مئات الآلاف من اللبنانيين الى الشارع مطالبين بتنحي سلطة سياسية اتهموها بالفساد والفشل.
وتقول مي المصري لوكالة فرانس برس أنها سعت إلى إيجاد شخصيات "بيروت في عين العاصفة" بسرعة "إذ كانت الإنتفاضة لا تزال في بدايتها" وكان لديها "دافع قوي لتصوير فيلم".
وشاءت المصري في هذا الفيلم، وهو الثالث لها عن العاصمة اللبنانية بعد "بيروت جيل الحرب" (1988) و"يوميات بيروت" (2005)، أن تركّز على العنصر النسائي الذي كان حاضراً بكثافة في حركة الاحتجاجات، وعلى الإبداع والفن، وبحثت عمّن يعكس هذين المحورين، على ما تشرح.
ووقع إختيارها على الشقيقتين ميشيل ونويل كسرواني اللتين تنتقدان الوضع الاجتماعي والسياسي من خلال أغنيات مصورة ساخرة، والمصوّرة العراقية لًجَين التي خالفت إرادة عائلتها واستقرت في لبنان، والناشطة المحجّبة حنين التي تدرس الإعلام وتصور أفلاماً وثائقية.
وترى المخرجة الستينية التي يضمّ رصيدها منذ ثمانينات القرن العشرين 16 فيلماً بينها 8 مع زوجها السينمائي اللبناني الراحل جان شمعون،أن "الإختلاف بين الشخصيات مهم لإعطاء صورة أوسع". وتقول "بعد أعوام من العمل، تكوّنت لديّ قدرة على التمييز تتيح لي إختيار صاحب الحضور السينمائي والعفوي البعيد من الخطابات الجاهزة، والمستعد للتحدث عن همومه الشخصية، إذ أن الصدق والإحساس مهمان في السينما".
وحرصت المصري على أن تعبّر في فيلمها عن روح الإندفاع الجميلة لدى الشباب والنساء خلال الإحتجاجات. وتقول صاحبة الفيلم الروائي "3000 ليلة" الذي حصد جوائز عدّة "كان حضور المرأة ظاهرة لافتة خلال الانتفاضة، وكذلك العدد الكبير من الفنانين والمبدعين الذين نزلوا إلى الشارع. أردت أن أصور هذه اللحظة (...) فالسينما تخلّد التجربة".
بموضوعية الباحثة ممزوجة بشاعرية الفنانة، تصوّر المصري أوجاع المدينة وإنقساماتها وإحباطات أهلها وأحلامهم، إذ أن لبنان وفلسطين وحوادثهما المفصلية يستـأثران دائماً باهتمامها.
وهي في صدد تحضير فيلم روائي تاريخي يستعيد حقبة أربعينات القرن العشرين في فلسطين خلال الإستعمار البريطاني وبداية النكبة.
وتقول المصري وهي من أم أميركية وأب فلسطيني "أشعر بان عليّ أن أصور أفلاماً روائية في هذه المرحلة لأنني عايشت أموراً كثيرة، وثمة قصص جميلة سمعتها أثّرت بي حان الوقت لأن أرويها".
آخر الأخبار
فنّ
بيروت في عين العاصفة
مخرجة
مي المصري
التالي
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
"الحلم بلش معكم ومكمل بدعمكم"... ناصيف زيتون يستعد لطرح ألبومه الجديد (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:31
ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد كلبها "فوكسي" (فيديو)
فنّ
05:31
ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد كلبها "فوكسي" (فيديو)
0
فنّ
05:28
بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة
فنّ
05:28
بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة
0
فنّ
05:25
نضال الأحمدية تقاضي معتصم النهار بتهمة القدح والذم والتحقير
فنّ
05:25
نضال الأحمدية تقاضي معتصم النهار بتهمة القدح والذم والتحقير
0
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:28
قوى الامن عممت صورة مفقود غادر منزله في غزير أمس ولم يعد
امن وقضاء
11:28
قوى الامن عممت صورة مفقود غادر منزله في غزير أمس ولم يعد
0
آخر الأخبار
15:55
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً
آخر الأخبار
15:55
النائب الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً
0
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
0
فنّ
03:58
"بيروت في عين العاصفة"... المخرجة مي المصري توثّق فيلمها بعيون 4 نساء
فنّ
03:58
"بيروت في عين العاصفة"... المخرجة مي المصري توثّق فيلمها بعيون 4 نساء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
أخبار سياسية
16:38
ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
0
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
أخبار سياسية
16:31
فيصل كرامي لـ"الأحد مع ماريو": لا رئيس للجمهورية الأربعاء.. وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر
0
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
أخبار لبنان
16:11
عطالله لـ"الأحد مع ماريو": التقاطع على أزعور ليس موجهًا ضد أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
عين الدول العربية على سوق السياحة الصينية...فهل للبنان حصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اليوم الأول للمؤتمر الصيني العربي..السعودية توقع اتفاقا بـ ٥،٦ مليار دولار مع مصنع للسيارات الكهربائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوز المان سيتي بلقب دوري الابطال كان بنكهة عربية
0
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
رياضة
13:32
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مانشستر سيتي بطل اوروبا لاول مرة بالتاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في الدامور ناظم أحمد يتهم البحر بالاعتداء على عقاراته... ويعمل لاسترداد حصته من البحر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
خبر عاجل
12:33
فرنجية: "التيار" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثم عاد وطرح جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها وتبنّى ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل
2
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
أخبار لبنان
14:53
بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء
3
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
12:45
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
4
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
5
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
آخر الأخبار
12:22
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: المطلوب تصويري كمرشح فريق ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن انا منفتح على الجميع وان اصبحت رئيسا سأكون لكل اللبنانيين وهذا ما يعرفه حلفائي قبل خصومي
6
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
خبر عاجل
12:18
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: في ١٣ حزيران جاؤوا وكنّا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في ١٣ حزيران لن يكون في ١٤ حزيران
7
صحف اليوم
00:15
معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور
صحف اليوم
00:15
معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور
8
خبر عاجل
12:20
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: لا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا وأتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا
خبر عاجل
12:20
سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: لا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا وأتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More