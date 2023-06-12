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حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
فنّ
2023-06-12 | 05:10
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حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
يستمرّ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالتفاعل مع تصريحات الإعلاميّة نضال الأحمديّة الّتي اتهمها البعض بالعنصريّة بسبب تصريحاتها ضد اللاجئين السوريين.
وروت نضال الأحمدية حادثة صادفتها في أحد المطاعم اللبنانيّة عندما طلبت "شوكولا مو" من النادل، فعجز عن فهم طلبها لأنه من الجنسيّة السوريّة ولا يتقن اللغة الفرنسيّة حسب تعبيرها.
وشنّ روّاد الانترنت حملة هجوم واسعة على نضال الأحمديّة ووجّهوا لها انتقادات لاذعة، ولاحظ المتابعون أن حسابات الأخيرة على كلّ من تويتر وانستغرام قد تمّ حذفها بسبب كثرة التبليغات ضدّها.
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