نضال الأحمدية تقاضي معتصم النهار بتهمة القدح والذم والتحقير

نضال الأحمدية تقاضي معتصم النهار بتهمة القدح والذم والتحقير

كشفت مجلة "الجرس" ان الإعلاميّة نضال الأحمدية قد تقدّمت بدعوى قدح وذم وتحقير ضد الممثل السوري معتصم النهار عبر وكيلها القانوني الأستاذ هاني الأحمدية.

وكشفت المجلة ان "النيابة العامة قد استلمت الدعوى وستبدأ الاجراءات ابتداءً من يوم الاثنين حيث سيُطلب معتصم النهار الى التحقيق"، وتابعت "في حال لم يحضر إراديًا يتم جلبه مخفورًا أي مقيّد اليدين".