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بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة

فنّ
2023-06-12 | 05:28
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بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة
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بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة

بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة

أثارت الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان جدلاً واسعاً عبر تويتر، فكتبت عن حادثة القرش في الغردقة بمصر متسائلةً "بفكر من مبارح هو إيه اللي جابه عندنا أصلا؟ دا ضد كل قوانين المحيطات والبحار، سمك القرش لا يعيش إلا في الأعماق المظلمة، كيف قطع كل هذه المسافة إلى مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية؟".
 
وشكّكت هالة سرحان بأسباب الحادثة، فكتبت "بيقولوا في سفينة ألقت خرفان نافقة جاء وراءها، نفكر كدا شوية ونبحث عن المستفيد؟ حصل إيه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم، حصل واقعة هامة جدًا جدًا. يبدو أن القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش، وكما يقول المثل أضرب فين يوجعك".
 
وختمت هالة تغريدتها بالقول "مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة".

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الغردقة

مصر

هالة سرحان

القرش

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