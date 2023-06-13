اسم هيفاء وهبي يزيّن الترند... والجمهور: "صورها لوحة فنيّة"

يزيّن اسم النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العديد من الدول العربيّة مثل لبنان والعراق ومصر والمملكة العربيّة السعودية، أمّا السبب فيعود الى تفاعل الجمهور الكبير مع أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

في التفاصيل، تحوّلت الفنانة هيفاء وهبي الى لوحة فنيّة بفستانٍ ساحر في صورها الجديدة الّتي نشرتها على حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بالتعليق التالي: "اللوحة الفنيّة الأصلية".