مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!

توقع نجم فرقة البيتلز سابقاً بول مكارتني أن تصدر هذه السنة أغنية لم يسبق طرحها لزميله جون لينون، أعيد فيها إنتاج صوت الراحل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مكارتني الذي يبلغ قريباً الـ81 عاما في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء، أن صوت لينون أُخذ من شريط قديم وفُصل عن الموسيقى المرافقة لاستخدامه في تسجيل هذه الأغنية الجديدة.

وأضاف "توصلنا إلى إنجاز ما سيكون آخر تسجيل للبيتلز. كان تسجيلاً أولياً لجون انطلقنا منه. انتهينا للتو وستُطرح هذه السنة"، بحسب وكالة فرانس برس.



وشرح قائلاً "نجحنا في تنقية صوت جون بفضل الذكاء الاصطناعي لدمج التسجيل".

وكانت فرقة البيتلز أعلنت انفصال أعضائها في نيسان 1970. كما أصدرت الفرقة خلال السنوات العشر قبل انفراط عقدها 14 ألبوماً تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار نسخة من أسطواناتها.