بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح

بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بمعلومات مغلوطة عن علاقة غراميّة تجمع الممثل اللبناني جورج خباز بزميلته الممثلة السوريّة كاريس بشار بعدما جمعهما مسلسل "النار بالنار" في السباق الرمضاني الفائت.

بدوره، خرج الممثل جورج خباز عن صمته نافياً الشائعة الّتي تطاله، وأوضح أنّه يتواجد راهناً في تونس وشدّد على ان ما يجمعه بكاريس هو علاقة صداقة متينة فقط.