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جديد قضية طلاق كيفن كوستنر وزوجته... حصلت على 1.45 مليون دولار ولكن!
فنّ
2023-06-14 | 08:51
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جديد قضية طلاق كيفن كوستنر وزوجته... حصلت على 1.45 مليون دولار ولكن!
قدّم الممثل الهوليوودي كيفن كوستنر مستندات قانونية طلب فيها من المحكمة إرغام زوجته السابقة كريستين بومغارتنر على مغادرة منزله تماشياً مع الاتفاق الّذي تم عقده قبل زواجهما.
ويقول النجم الأميركي إن كريستين بومغارتنر، 49 عاماً، لا تزال تقيم في منزله بعدما تقدمت بطلب الطلاق منه الشهر الماضي، وذلك لإقناعه بالاستسلام لـ"مطالب مالية" عقب انفصالهما.
ويمتلك كوستنر عقارات ضخمة أبرزها مجمع على شاطئ البحر في كاربينتريا، بولاية كاليفورنيا تقدّر قيمته بـ 145 مليون دولار.
وبدوره، فقد صرّح كوستنر بأنه قدّم بالفعل لبومغارتنر 1.45 مليون دولار، ما وفر لها أموالاً كافية لشراء مكان جديد للإقامة.
كما أخبر الممثل العالمي المحكمة بأنه سيكون مستعدًا لمزيد من الترتيبات المالية في محاولة لحث بومغارتنر على مغادرة المبنى.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
الممثل الهوليوودي
كيفن كوستنر
محكمة
زوجة سابقة
كريستين بومغارتنر
مغادرة
منزل
زواج
طلاق
مطالب مالية.
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