راغب علامة بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "ديمقراطية التعتير"

نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل. النظام الديمقراطي !سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل. لعن الله…
— RaghebAlama (@raghebalama) June 13, 2023
نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل. النظام الديمقراطي !سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل. لعن الله…