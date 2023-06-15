راغب علامة بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "ديمقراطية التعتير"

راغب علامة بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "ديمقراطية التعتير"

بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في لبنان، غرّد السوبر ستار راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: " نظام البؤس والفشل السياسي في لبنان. النظام المبني على الفساد والتدمير والسرقة والفشل. النظام الديمقراطي!".

وبرّر علامة كلامه بالقول: "سنين تضيع لاختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها سنين لتكليف رئيس حكومة ومن بعدها اشهر لاختيار الوزراء التابعين حصرًا لزعامات لعنة الطائفية التي لم تحقق الا الفشل. لعن الله الديمقراطية اذا كانت هذه هي الديمقراطية! الطائفية والديمقراطية متل النار والبنزين. لا يمكن جمعهما الا للتدمير".

وختم راغب علامة تغريدته قائلاً: "وجب تغيير النظام لكي يعيش شعب لبنان! فيلم اميركي طويل وحقيقة الامر إن الأسامي تأتي بالأمر من الخارج"، مُستخدماً هاشتاغ "ديمقراطية التعتير".