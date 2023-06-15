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وفاة رسام "سبايدر مان" جون روميتا سينيور عن 93 عاماً
فنّ
2023-06-15 | 04:41
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وفاة رسام "سبايدر مان" جون روميتا سينيور عن 93 عاماً
وفاة رسام "سبايدر مان" جون روميتا سينيور عن 93 عاماً
توفيّ الرسام في منشورات "مارفل" للشرائط المصوّرة جون روميتا سينيور عن عمر 93 عاماً، على ما أعلن نجله، بعد مسيرة إشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدر-مان".
وكتب إبنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه صباح اليوم الاثنين".
ووصفه بأنه "أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه (...). لقد كان أعظم إنسان عرفته".
وعمل روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930 مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفل" الخارقين ومنهم سبايدر-مان.
وروى روميتا سينيور عام 2001 في مقابلة مع مجلة "ألتر إيغو" المتخصصة في الشرائط المصوّرة "لم أكن قد قرأ سبايدر-مان قط أو حتى عرفت بوجوده حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات وقال لي: "هل ترغب في تجربة سبايدر مان؟".
وشارك روميتا ستان لي أيضاً في ابتكار "ديرديفيل" (Daredevil)، وهو أول بطل خارق رسمه روميتا سينور لحساب "مارفل"، بحسب المقابلة.
توفي ستان لي عن عمر يناهز 95 عاماً في عام 2018، وهو العام نفسه الذي توفي فيه ستيفن ديتكو، المؤلف المشارك في سبايدر-مان، عن عمر يناهز 90 عاماً.
وعمل روميتو جونيور (55 عاماً) كوالده، على "ذي أميزينغ سبايدر-مان" و"ديرديفيل".
وفي مرحلة مبكرة من حياته المهنية، عمل روميتا سينيور أيضاً في دار نشر منافسة هي "دي سي كوميكس".
واشتهر الأبطال الخارقون اعتباراً من عام 1938 مع ولادة "سوبرمان" في العدد الأول من "أكشن كوميكس"، وانضم إليه "باتمان" في السنة التالية.
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