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ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)

ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)

كشفت الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني عن الوجهة الّتي اختارتها مع زوجها كميل أبي خليل للاستمتاع بوقتهما في شهر العسل. ونشرت ماريتا الحلاني مقطع فيديو في المالديف مع زوجها كميل أبي خليل عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام. يُذكر أن ماريتا الحلاني كانت قد دخلت القفص الذهبي مدنياً مع كميل أبي خليل في أبو ظبي بالإمارات العربيّة المتحدة.