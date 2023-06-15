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دينا حايك بعد تعافيها الكامل من السرطان: أقوى من كلّ الأزمات

فنّ
2023-06-15 | 04:48
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دينا حايك بعد تعافيها الكامل من السرطان: أقوى من كلّ الأزمات
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دينا حايك بعد تعافيها الكامل من السرطان: أقوى من كلّ الأزمات

دينا حايك بعد تعافيها الكامل من السرطان: أقوى من كلّ الأزمات

بعد تعافيها الكامل من مرض السرطان والانتهاء من مرحلة العلاج، وجّهت الفنانة اللبنانيّة دينا حايك رسالة تحفيزيّة لجمع المرضى.
 
في التفاصيل، صرّحت الفنانة دينا حايك "علينا أن نكون أقوى من كلّ الأزمات الّتي تواجهنا. شعرت بالحزن بسبب ما مررت به من صعوبات، لكن كان عليّ أن أبقى قويّة حتى أتغلّب على المرض... ولو لم أكن قويّة، لسيطر المرض عليّ".

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فنّ

دينا حايك

السرطان

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