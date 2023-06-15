إليسا: ​القضاء ينتصر لحقي مرة جديدة!

القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي.
قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات.
والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا.
شُكراً المحامي مارك حبقة،
بعدو القضاء بألف خير.… pic.twitter.com/1EjanQDH5n
— Elissa (@elissakh) June 15, 2023
القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي.
قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات.
والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا.
شُكراً المحامي مارك حبقة،
بعدو القضاء بألف خير.… pic.twitter.com/1EjanQDH5n