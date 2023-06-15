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إليسا: ​القضاء ينتصر لحقي مرة جديدة!

فنّ
2023-06-15 | 08:38
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إليسا: ​القضاء ينتصر لحقي مرة جديدة!
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إليسا: ​القضاء ينتصر لحقي مرة جديدة!

إليسا: ​القضاء ينتصر لحقي مرة جديدة!

صدر عن المكتب الإعلامي للفنانة إليسا البيان التالي:
 
أعلنت ملكة الإحساس إليسا أن القضاء اللبناني حكم لصالحها في قضيتها على "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" وإعطائها حق توزيع ألبومها الجديد كما تريد.
وينص الحكم القضائي على التالي سنداً لأحكام المادتين 589/أ.م.م. و604/أم.م.:
 
- أولاً: منع المستدعى ضدها "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" من الولوج إلى المنصات والقنوات والمواقع العائدة إلى المستدعية إليسار خوري كافة لا سيما موقع يوتيوب ومنصة آبل ميوزك ومنصة ديزر ومنصة سبوتيفاي ومنصة أنغامي وموقع تيك توك
 
- ثانياً: منع "شركة وتري أوف شور ش.م.ل" من قبض أية عائدات عن أغنيتيّ "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وإلزامها تسليم الحسابات العائدة للمستدعية عن الأغنيتين المذكورتين
 
- ثالثاً: إبلاغ المنصات المذكورة في الفقرة "أولاً" بأن الشركة المستدعى ضدها لم تعد الموزع الحصري للجهة المستدعية
 
- رابعاً: إلزام الشركة المستدعى ضدها بتسليم المستدعية كلمات المرور/ السرّ العائدة لحسابات هذه الأخيرة وذلك تحت طائلة فرض غرامة اكراهية قدرها عشرون مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ مضمون هذا القرار  
 
وغردت إليسا عبر تويتر: "ينتصر القضاء اللبناني لحقي مرة جديدة... هذا القرار يؤكد أن الشركة التي تعدّت على حقوقي ليست الموزع الحصري كما ادعت وارسلت تهديدات للشركات. الأهم أن القضاء وضع حداً للشركة".
 

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