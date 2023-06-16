غادة عبد الرازق تنشر رقم هاتفها وتحذّر.. ما السبب؟

غادة عبد الرازق تنشر رقم هاتفها وتحذّر.. ما السبب؟

أعلنت الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق أنّها فقدت هاتفها المحمول، وحذّرت الجميع من التعامل مع أي رسائل واردة من رقمها الخاص الّذي نشرته لأنه لم يعد ملكها.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر خاصيّة القصص المصورة على تطبيق إنستغرام: "تم فقدان هاتفي واختراقه لفترة من الوقت الآن، إذا كنت قد تلقيت أي شيء من هذا الرقم، فتأكد من أنه ليس أنا ولم أعد أمتلك هذا الرقم".