غنى غندور تستعد للزواج بعد شفائها من السرطان: "محظوظة مرتين هالسنة"

تستعد الفاشينيستا اللبنانيّة غنى غندور لدخول القفص الذهبي للمرّة الثانية، واحتفلت مع أصدقائها بليلة وداع العزوبيّة على أن يتمّ الزفاف بتاريخ 24 حزيران الحالي.

وكشفت غنى غندور في منشور لها عبر موقع إنستغرام: "كلّ انسان بهالدني بيحقله يدوّر على السعادة ويكون عنده فرصة بالحياة بعد ما فشل بتجارب ماضية بس دائماً المهم انو نوصل، مش مهم كم مرّة منجرّب او كم مرّة منفشل".

وتابعت غنى: "انا كنت محظوظة مرّتين هالسنة: أول مرّة بس الله كتبلي عمر جديد وشفيت من المرض، وتاني مرّة لأنّي عم برتبط بالشخص اللي قلبي اختارو واللي بوجودو زهّرت روحي".

‎وختمت غندور منشورها بالقول "شكراً لكلّ يللي شاركوني مبارح بهالفرحة، ولكلّ اللي تمنّولي السعادة والفرح واللي هنّي عيلتي التانية على مواقع التواصل".