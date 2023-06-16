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الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟

فنّ
2023-06-16 | 08:49
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الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟
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الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟

الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟

بعد انفصالها عن نجم برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه (35 عاما) العام الفائت، إنتشرت أخبار مفادها أن شاكيرا (45 عاماً) وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.
 
وقد تناولت بعض الصحف الأجنية هذا الخبر وانتشرت الإشاعات بشكل واسع.
 
وأشار شهود في سباق الجائزة الكبرى الإسباني إلى أنهم رأوا الثنائي وهما يتبادلان الأحضان بطريقة حميمية.
 
هذا وأكدت مصادر مباشرة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بين النجمين في مراحلها الأولى، وهي "بداية مرحلة سعيدة" للمطربة الكولومبية، على حد تعبيرهم.
 
ولفتت صحيفة ماركا إلى أن شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، إلا أن علاقتهما بدأت بالتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي.
 
إشارة إلى أن الثنائي لم يؤكد خبر العلاقة ولم ينفِه أيضاً.

آخر الأخبار

فنّ

شاكيرا

بيكيه

لويس

هاميلتون

حب

صداقة

علاقة

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