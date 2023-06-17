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الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته... لهذا السبب!

فنّ
2023-06-17 | 03:07
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الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته... لهذا السبب!
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الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته... لهذا السبب!

في خطوة ترمي إلى "التخفيف من عبئها قليلاً" عليه... الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته

يطرح الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو للبيع في نهاية أيلول في باريس 250 عملاً من مجموعته الفنية التي تعود إلى القرن العشرين، في خطوة ترمي إلى "التخفيف من عبئها قليلاً" عليه، بحسب ما أعلن المسؤول عن عملية البيع.

وتضم المجموعة أعمالاً برونزية لرودان، الفنان الذي جسّده دوبارديو في عمل سينمائي إلى جانب إيزابيل أدجاني، وخمسة أعمال فنية لكالدر ولوحة لهانس هارتونغ. ويُتوقّع أن تُباع هذه القطع التي ستُطرح ضمن مزاد في 26 و27 أيلول/سبتمبر في دروو، بثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

وخلال عرض هذه القطع، قال ديفيد نوردمان من دار "أدير" للمزادات إنّ دوبارديو وفي عمر الـ74، "خضع لعمليات جراحية وتعرّض لحوادث على دراجته النارية. هو شخصّ مرّ بتجارب كثيرة ويحتاج إلى التخفيف عنه قليلاً".

وقال "في منزله، لا توجد لوحات معلّقة على الجدران. هو يعيش معها. ثمة أكوام من الأعمال مكدّسة إلى جانب الجدران".

ولم يحجم دوبارديو عن المشاركة في أعمال سينمائية، إلا أنه يواجه اتهامات بالعنف الجنسي في مواقع تصوير أحد عشر فيلماً أو مسلسلاً عُرضت بين عامي 2004 و2022، وجّهتها له 13 امرأة. وهو مُتّهم أصلاً بارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي في حق إحدى الممثلات.

ولهذه الأسباب، إستُبعد في أيار من الترويج لفيلم "اومامي"، أحدث عمل يظهر فيه الممثل الفرنسي.

وقال نوردمان "آمل أن يميّز الناس بين المسائل القانونية ونوعية هذه المجموعة الفنية".
 
 

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