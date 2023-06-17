إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

ما بزعل من كلامكم لأن انتو عيلتي و زعلكم ما بهون عليي و لا بقبل إخذلكم، النية كانت التغيير و التنويع و العائلة دائما أهم من القشور و التفاصيل الصغيرة
أنا ابنكم و منكم و نجاحي بأي شيء هو بسبب حبكم و رسائلكم كلها وصلت واخدتها بعين الاعتبار
تذكروا أنا فنان و عم بعمل جهدي أرضي كل…
— Siilawyofficial (@Hossamalsiilawy) June 15, 2023
ما بزعل من كلامكم لأن انتو عيلتي و زعلكم ما بهون عليي و لا بقبل إخذلكم، النية كانت التغيير و التنويع و العائلة دائما أهم من القشور و التفاصيل الصغيرة
أنا ابنكم و منكم و نجاحي بأي شيء هو بسبب حبكم و رسائلكم كلها وصلت واخدتها بعين الاعتبار
تذكروا أنا فنان و عم بعمل جهدي أرضي كل…