إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

شنّ عدد كبير من روّاد الإنترنت هجوماً لاذعاً على الفنان حسام سيلاوي على خلفية ظهوره بفيديو كليبه الجديد وهو يرقص ضمن أجواء أجنبيّة صاخبة.

وسرعان ما إتّهم البعض حسام سيلاوي بتقليد الغرب والخروج عن التقاليد ونشر الإنحلال، الأمر الّذي أخرجه عن صمته في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّن سيلاوي "ما بزعل من كلامكم لأن انتو عيلتي وزعلكم ما بيهون عليي ولا بقبل إخذلكم. النيّة كانت التغيير والتنويع والعائلة دائماً أهم من القشور والتفاصيل الصغيرة . أنا ابنكم ومنكم ونجاحي بأي شيء هو بسبب حبكم ورسائلكم كلها وصلت واخدتها بعين الإعتبار".

وتابع قائلاً "تذكروا أنا فنان وعم بعمل جهدي أرضي كل الأذواق ودائماً أي عمل فنّي بينقسم عليه الرأي العام بين مؤيد ومعارض ولكن الأهم التواصل بطريقة حضارية لتقديم الأفضل".