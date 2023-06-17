زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"

ما في شدّة بتدوم ……. وما بعد العسر إلا يسر …..
الى القاصي والداني رسالة :
نعم وطننا الحبيب لبنان يمر بأزمة صعبة نتيجة فشل حكامه لأنهم فاسدين مرتكبين أخطاء جسيمة لا يملكون حس وطني ولا مسؤولية .
لكن الى كل العالم أقول أن الشعب اللبناني هو أطيب وأكرم وأرقى شعب في العالم .… pic.twitter.com/MgC6c1hNsG
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 15, 2023
ما في شدّة بتدوم ……. وما بعد العسر إلا يسر …..
الى القاصي والداني رسالة :
نعم وطننا الحبيب لبنان يمر بأزمة صعبة نتيجة فشل حكامه لأنهم فاسدين مرتكبين أخطاء جسيمة لا يملكون حس وطني ولا مسؤولية .
لكن الى كل العالم أقول أن الشعب اللبناني هو أطيب وأكرم وأرقى شعب في العالم .… pic.twitter.com/MgC6c1hNsG