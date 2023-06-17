زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"

زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"

نشر الفنان اللبناني زين العمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر رسالةً تحت عنوان "ما في شدّة بتدوم، وما بعد العسر إلا يسر، الى القاصي والداني رسالة".

وكتب الفنان اللبناني في رسالته "نعم وطننا الحبيب لبنان يمر بأزمة صعبة نتيجة فشل حكّامه لأنهم فاسدين مُرتكبين أخطاء جسيمة لا يملكون حس وطني ولا مسؤوليّة. لكن الى كل العالم أقول أن الشعب اللبناني هو أطيب وأكرم وأرقى شعب في العالم، ولبنان كان وسيبقى لؤلؤة الكرة الأرضية شاء من شاء وأبى من أبى".

وأردف زين العمر: "لولا فكر وثقافة هذا الشعب اللبناني الطيّب، لا كان هنالك من حضارة ولا تقدّم ولا إزدهار، وكل نجاح في معظم دول العالم فيه إمضاء لبناني وكل صاحب ضمير حي شاهد. الدنيي بتهز بس ما بتوقع، لبنان يا سيّدي وكرامتي وشرفي وحبي الوحيد من الآن والى دهر الداهرين أمين بحبّك".

وختم زين العمر رسالته قائلاً: "سيأتي اليوم الّذي سيندم فيه كلّ من تطاول وتآمر وساهم في دمار لبنان من تحت الطاولة أو من فوقها. مع محبتي واحترامي لكلّ من يعشق لبنان في كل أصقاع الأرض. الوطن غالٍ والوطن شامخ والوطن عزيز. إنتمائي لوطني لبنان فقط لا زعيم ولا مسؤول ولا أحد غير لبنان، وعندما يصل الجميع الى هذه القناعات بيرجع وطن الحلم لبنان".