وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

بعد الشائعات الّتي طالتها بأنها خضعت لعملية جراحية بهدف إنقاص وزنها، خرجت الممثلة السوريّة وفاء موصللي عن صمتها وكشفت أنّها خضعت لعملية القلب المفتوح.

وفي حديث لبرنامج "ET بالعربي"، كشفت موصللي بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح على جسدها، مضيفةً "شكراً لإهتمامكم وشو ما كان بس المشاعر الحلوة بتجيني والمشاعر السيئة للأسف الشديد، ما تطلعت وشفت شو عم كان ينحكى بس انا قلتلكم هذا الدليل".