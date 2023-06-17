الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

فنّ
2023-06-17 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

بعد الشائعات الّتي طالتها بأنها خضعت لعملية جراحية بهدف إنقاص وزنها، خرجت الممثلة السوريّة وفاء موصللي عن صمتها وكشفت أنّها خضعت لعملية القلب المفتوح.
 
وفي حديث لبرنامج "ET بالعربي"، كشفت موصللي بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح على جسدها، مضيفةً "شكراً لإهتمامكم وشو ما كان بس المشاعر الحلوة بتجيني والمشاعر السيئة للأسف الشديد، ما تطلعت وشفت شو عم كان ينحكى بس انا قلتلكم هذا الدليل".

آخر الأخبار

فنّ

وفاء موصللي

عملية

زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:02

عملية هي الأولى من نوعها... أطباء فرنسيون ينجحون في إجراء جراحة في الدماغ لجنين في بطن أمه

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

البابا فرنسيس غادر المستشفى بعد عمليته الجراحية في البطن

LBCI
أخبار دولية
2023-06-15

مقتل ناشط فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية هدم منزل في نابلس

LBCI
منوعات
2023-06-15

بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:36

زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"

LBCI
فنّ
06:29

إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

LBCI
فنّ
06:04

الكينغ محمد منير يتألّق بحفل "مشواري" في السعودية

LBCI
فنّ
05:54

انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-15

بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030

LBCI
منوعات
13:18

درجات الحرارة العالمية عند مستوى قياسي لبداية حزيران... وما هي ظاهرة الـ"نينيو"؟

LBCI
فنّ
2023-06-16

غنى غندور تستعد للزواج بعد شفائها من السرطان: "محظوظة مرتين هالسنة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-06-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:11

الحلبي يدشن المبنى الجديد لثانوية عرسال الرسمية

LBCI
رياضة
06:09

في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا

LBCI
أخبار دولية
06:04

بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

LBCI
أخبار لبنان
06:02

الحاج حسن: إنتخاب رئيس للجمهورية يكون بالتفاهم والحوار والتوافق

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
14:41

في بيان الاليزيه.. ماكرون وولي العهد السعودي أكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان

LBCI
فنّ
05:54

انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!

LBCI
أخبار دولية
01:22

زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

LBCI
خبر كاذب
07:46

صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟

LBCI
حال الطقس
01:03

الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد

LBCI
صحف اليوم
00:43

مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟

LBCI
صحف اليوم
00:36

إنقسام بين قوى التغيير وتبادل المسؤوليات والإتهامات حيال ضرب وحدة التكتل بترشيح أزعور (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More