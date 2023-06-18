وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

خلال ساعات تمكن الفنان وائل كفوري من اختراق لائحة التراندينغز على منصة يوتيوب إثر إطلاقه أغنيته الجديدة "حالف عالحب".

وحصدت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة بعد إطلاقها بساعات قليلة.

يذكر أن أغنية "حالف عالحب" من كلمات الشاعر منير بو عساف وألحان الملحن بلال الزين.