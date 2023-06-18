الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

فنّ
2023-06-18 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ&quot;حالف عالحب&quot;! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)

خلال ساعات تمكن الفنان وائل كفوري من اختراق لائحة التراندينغز على منصة يوتيوب إثر إطلاقه أغنيته الجديدة "حالف عالحب".
 
وحصدت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة بعد إطلاقها بساعات قليلة.
 
يذكر أن أغنية "حالف عالحب" من كلمات الشاعر منير بو عساف وألحان الملحن بلال الزين.
 

آخر الأخبار

فنّ

وائل

كفوي

حالف

عالحب

نجاح

جديد

أغنية

LBCI التالي
قرار جديد من جوائز غرامي: المبدعون من البشر هم المؤهلون فقط لنيل الجوائز!
وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-16

وائل كفوري "حالف عالحبّ"

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-06

صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

LBCI
أخبار دولية
2023-06-03

تحالف بحري جديد قريب بين البحرية الايرانية ودول المنطقة

LBCI
فنّ
2023-05-22

أم كلثوم في أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي... اتهامات بـ "تشويه صوت أكبر رموز الغناء العربي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:19

قرار جديد من جوائز غرامي: المبدعون من البشر هم المؤهلون فقط لنيل الجوائز!

LBCI
فنّ
2023-06-17

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

LBCI
فنّ
2023-06-17

زين العمر في رسالة إلى القاصي والداني: "ما في شدّة بتدوم"

LBCI
فنّ
2023-06-17

إتهام سيلاوي بنشر الإنحلال.. والأخير يردّ "تذكّروا أنا إبنكم"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:39

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-14

الصادق لـ حوار المرحلة: إقترحت على بري سابقًا أن يجري لقاءات ثنائية ولم أحصل على أي جواب ونذهب إلى الحوار عندما يعلن الفريق الآخر عدم تمسكه بسليمان فرنجية

LBCI
صحف اليوم
00:08

لودريان في مهمة استطلاعية في بيروت (الشرق الاوسط)

LBCI
أمن وقضاء
07:14

إصابة إمرأة بحريق في منشرة أخشاب في صيدا والعمل جار على إخماده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مصير الجلسة التشريعية... غير مؤكد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

باسيل في قطر ... من سيلتقي؟

LBCI
منوعات
05:52

بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!

LBCI
صحف اليوم
00:40

الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)

LBCI
منوعات
05:26

توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!

LBCI
آخر الأخبار
17:30

لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
09:24

أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء

LBCI
صحة وتغذية
03:36

مشهد مرعب... كيف ​يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:36

حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More